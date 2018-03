LONDRA (INGHILTERRA) – Dopo un periodo di supremazia territoriale, il Tottenham è passato in vantaggio con Son. Il coreano è stato servito da Kieran Trippier e ha dovuto solamente insaccare a porta vuota perché, al momento del cross, Buffon era già a terra.

Il numero uno della Juventus non ha calcolato al meglio la traiettoria del cross. Il coreano ha colpito anche male il pallone ma per sua fortuna è entrato in rete, proprio perché Buffon era già a terra o avrebbe parato questo tiro senza alcun problema.

Da Twitter.