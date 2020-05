Song: “All’Arsenal ho speso tutto in cene, viaggi, vacanze e macchine. Poi ho scelto il Barcellona per soldi” (fermo immagine YouTube)

LONDRA (INGHILTERRA) – Alex Song ha svuotato il sacco nel corso di una diretta social con la stella NBA Siakam.

Poco dopo il suo arrivo all’Arsenal, ha iniziato a spendere tutti i soldi che guadagnava per fare una vita di lusso.

Per colpa di questo suo comportamento, si trovò senza niente in tasca nonostante lo stipendio fosse decisamente importante.

Per questa ragione, decise di accettare il trasferimento al Barcellona.

Song sapeva che in Spagna non avrebbe giocato quasi per niente ma lo stipendio era faraonico.

Una scelta economica prima che tecnica.

Le dichiarazioni di Song sono riportate da goal.com.