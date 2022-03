Sorteggi Champions, Europa League e Conference oggi 18 marzo: dove vederli in diretta tv e streaming (foto Ansa)

E’ il giorno dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference League. Andiamo a vedere le possibili avversarie di Atalanta (Europa League) e Roma (Conference League) e quando si giocheranno le partite. I sorteggi potranno essere seguiti sia in diretta tv che in diretta streaming. Di seguito le istruzioni e gli orari.

Sorteggi Europa League oggi 18 marzo: dove vederli in diretta tv e streaming

Partiamo dai sorteggi di Europa League. Si terranno alle ore 13:30 e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport. I tifosi dell’Atalanta potranno seguirli anche in diretta streaming su SkyGo, Now o il sito ufficiale della Uefa (Uefa.it).

Sorteggi Champions League oggi 18 marzo: dove vederli in diretta tv e streaming

I sorteggi di Champions League, senza squadre italiane, verranno effettuati alle ore 12:00. Saranno visibili in diretta tv su Sky Sport. Gli appassionati di calcio potranno seguirli anche in diretta streaming su SkyGo, Now o il sito ufficiale della Uefa (Uefa.it).

Sorteggi Conference League oggi 18 marzo: dove vederli in diretta tv e streaming

I sorteggi di Conference League si terranno alle ore 15 e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport. I tifosi della Roma potranno seguirli anche in diretta streaming su SkyGo, Now o il sito ufficiale della Uefa (Uefa.it).

Sorteggi Champions, Conference e Europa League: squadre, possibili avversarie italiane e date partite

Intanto diciamo subito che i quarti di finale di Champions League si giocheranno il 5 e il 6 aprile (gare di andata) e il 12 e il 13 aprile (partite di ritorno). I quarti di Europa e Conference League con Roma e Atalanta si giocheranno il 7 aprile (gara di andata) e il 14 aprile (gara di ritorno).

Le squadre rimaste in corsa in Champions League sono: Villarreal, Atletico Madrid, Chelsea, Benfica, Real Madrid, Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco. Non esistono restrizioni quindi potranno affrontarsi tutte.

In Europa League, sono rimaste in corsa:

Atalanta

Barcellona

Braga

Lipsia

Rangers

Lione

West Ham

Eintracht Francoforte

Non esistono restrizioni quindi l’Atalanta potrà incontrare qualsiasi avversario.

In Conference League sono rimaste in gioco:

Roma

Bodø/Glimt

Leicester

Psv

Marsiglia

Feyenoord

Slavia Praga

Paok Salonicco

Anche in questo caso, non esistono restrizioni. Quindi la Roma potrà affrontare qualsiasi avversario.