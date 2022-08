Sorteggi Champions League 2022-23 oggi alle ore 18: dove vederli in tv e streaming

Sorteggi Champions League 2022-23, come vederli in tv e streaming: sarà possibile vederli in chiaro su Canale 20 Mediaset. L'Italia sarà rappresentata dal Milan campione d'Italia che si trova in prima fascia. C'è poi la Juventus che si trova nella seconda urna, poi Inter e Napoli nella terza.

di redazione Blitz

Pubblicato il 25 Agosto 2022 - 10:11