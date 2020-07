Sorteggi Champions League final eight

La Champions League riparte il 7 agosto con le gare di ritorno ancora non disputate degli ottavi. Poi le final eight con partita secca.

La Champions League riparte il 7-8 agosto con le partite di ritorno ancora non disputate degli ottavi di finale.

Dopo le partite di ritorno, quarti, semifinali e finale, prevista per il 23 agosto. Il tutto con la formula della Final Eight a Lisbona, decisione necessaria dopo la pandemia da coronavirus.

Già qualificate ai quarti di finale Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain che avevano giocato il ritorno dei quarti di finale prima del lockdown europeo.

Restano da giocare gli altri quattro ottavi di finale di ritorno (7-8 agosto) che decreteranno le quattro squadre mancanti per il sorteggio:

Barcellona-Napoli andata 1-1, Juventus-Lione andata 0-1, Manchester City-Real Madrid andata 2-1, Bayern Monaco-Chelsea andata 3-0.

Il tabellone dei quarti

Partita 1: Lione-Juventus contro Real Madrid-Manchester City;

Partita 2: Lipsia contro Atletico Madrid;

Partita 3: Napoli-Barcellona contro Chelsea-Bayern Monaco;

Partita 4: Atalanta-Psg.

Il tabellone delle semifinali

Vinc. Partita 1 – Vinc. Partita 3;

Vinc. Partita 2 – Vinc. Partita 4.

Percassi: “E’ un sogno, qualcosa di storico”

“E’ un sogno essere lì, per l’Atalanta e per la città di Bergamo è qualcosa di storico. L’avversaria è fortissima, ma siamo ai quarti di finale e non potrebbe essere diversamente.

L’Atalanta giocherà con umiltà, con grande determinazione le sue chance, tenendo conto che per noi è andare a scuola, imparare per migliorare.

E’ sicuramente un’esperienza che farà molto bene al club con una crescita che si sta verificando. Sarà una partita memorabile per la storia dell’Atalanta”.

Così il presidente del club bergamasco, Antonio Percassi, commenta a caldo in diretta su Sky Sport l’esito del sorteggio che metterà di fronte nei quarti di finale l’Atalanta e il Psg in una gara dove i ragazzi di Gasperini non partono già sconfitti.

Anche in considerazione del fatto che arriveranno alla sfida di Lisbona ‘rodati’ dal campionato, mentre i francesi sono fermi da marzo e non disputeranno partite ufficiali fino alla Champions. (fonte AGI)