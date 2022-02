Sorteggi di Conference League benevoli per la Roma, che agli ottavi di finale affronterà il Vitesse. La squadra olandese, allenata da Thomas Letsch è attualmente sesta in classifica nell’Eredivise. Ma il loro bomber, Lois Openda, belga di 22 anni, ha già segnato 16 gol in stagione.

Per Mourinho è una sfida tutto sommato affrontabile, avendo evitato pericoli come il Leicester e il Marsiglia considerate tra le formazioni più quotate a questo punto della manifestazione.

Roma-Vitesse, quando si gioca

Avendo vinto il proprio girone, la Roma giocherà la sfida di andata in trasferta ad Arnhem giovedì 10 marzo. La partita di ritorno allo Stadio Olimpico si disputerà giovedì 17 marzo.

E’ utile ricordare che da questa stagione la regola del gol in trasferta che vale doppio non è più valida.

Vitesse, squadra giovane

Il Vitesse approda agli ottavi di Conference League dopo aver eliminato nei playoff il Rapid Vienna, ribaltando il vantaggio degli austriaci nell’andata (2-1 a Vienna).

Squadra giovane con pochi trofei, ha conquistato il primo titolo nel 2017 vincendo la Coppa d’Olanda.

La formazione tipo: Vitesse (3-4-1-2): Houwen; Doekhi, Oroz, Rasmussen; Dasa, Wittek, Tronstad, Domgjoni; Buitink; Openda, Grbic.