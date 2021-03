Sorteggi Europa League: Roma, diretta Tv, streaming, quando iniziano, teste di serie

Alle 13 inizierà il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. L’unica squadra italiana rimasta in corsa, lo ricordiamo, è la Roma. Chi pescheranno i giallorossi? Ricordiamo che non ci sono teste di serie e che sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Quindi in teoria la Roma potrebbe pescare qualsiasi delle altre sette squadre qualificate.

Ma quali sono le squadre rimaste in corsa? Sono Manchester United, Arsenal, Villarreal, Granada, Ajax, Dinamo Zagabria, Slavia Praga e la Roma.

I quarti si giocheranno l’8 e il 15 aprile, le semifinali il 29 aprile e 6 maggio, la finale il 26 maggio a Danzica (Polonia).

Sorteggi Europa League, dove vederli in diretta Tv e in streaming