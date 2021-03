Sorteggi Europa League: Roma, diretta Tv, streaming, quando iniziano, teste di serie

Granada-Manchester United, Arsenal-Slavia Praga, Ajax-Roma, Villarreal-Dinamo Zagabria. Questi i quarti di finale dell’Europa League sorteggiati oggi.

La Roma di Fonseca quindi se la vedrà con una delle squadre più forti del torneo. Nell’eventuale semifinale la Roma giocherà con la vincente di Granada-Manchester United. Dall’altra parte del tabelloni quindi si sfideranno le vincenti di Arsenal-Slavia Praga e Villarreal-Dinamo Zagabria.

I quarti di finale di Europa League, ricordiamo, si giocheranno l’8 e il 15 aprile, le semifinali il 29 aprile e 6 maggio, la finale il 26 maggio a Danzica (Polonia).

Agli ottavi di finale l’Ajax ha eliminato lo Young Boys vincendo 3-0 all’andata e 2-0 in trasferta al ritorno. In campionato l’Ajax è saldamente al primo posto con 65 punti, 8 in più del PSV malgrado una partita in meno.

L’Ajax è retrocessa, se così si può dire, in Europa League dalla Champions League dove è stata eliminata nel girone di qualificazione.

Gli olandesi, infatti, nello stesso girone dell’Atalanta, erano arrivati terzi dietro a Liverpool e proprio ai bergamaschi. Con l’Atalanta l’Ajax ha pareggiato in trasferta (2-2) e perso in casa (0-1).

Sorteggi Europa League, possibili incroci in semifinale

