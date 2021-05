Sorteggi Playoff Serie C: Bari-Feralpisalò, Palermo-Avellino, Sudtirol-Pro Vercelli, tutti gli accoppiamenti

Sorteggi Playoff di Serie C. Il Bari becca la Feralpisalò, il Modena l’Albinoleffe. Ma i due big match sono senz’altro Sudtirol-Pro Vercelli e Avellino-Palermo.

Sorteggi Playoff Serie C: tutti gli accopiamenti

Pro Vercelli-Sudtirol

Albinoleffe-Modena

Feralpisalò-Bari

Matelica-Renate

Palermo-Avellino

Playoff Serie C: chi passa al prossimo turno

A differenza del turno precedente, questa volta si gioca andata e ritorno. L’andata sarà giocata in casa dalle squadre che vengono prima nell’accoppiamento. Se al termine della doppia sfida, il risultato fosse di parità, si qualifica la squadra che era meglio classificata durante il campionato regolare.

Le teste di serie sono: Sudtirol, Modena, Bari, Renate e Avellino. Sono dunque queste ad avere due risultati su tre a disposizione per accedere al turno successivo.

Playoff Serie C: quando si gioca

La partita di andata si gioca domenica 23 maggio, il ritorno mercoledì 26 maggio. Gli orari delle singole partite non sono ancora stati ufficializzati.

Il regolamento dei Playoff di Serie C

Le cinque qualificate saranno accoppiate alle seconde classificate nella stagione regolare. Sono loro le vere teste di serie (che giocano in casa il ritorno della doppia sfida).

Andata – 30 maggio

Ritorno – 2 giugno

Da definire- Alessandria (ritorno ad Alessandria)

Da definire- Padova (ritorno a Padova)

Da definire- Catanzaro (ritorno a Catanzaro)

Da definire-Da definire

Final four Playoff Serie C

Alla fine resteranno in quattro, che si affronteranno nelle due semifinali. Sia le semifinali che la finale si disputano con gare di andata e ritorno. In caso di parità dopo i 180 minuti non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma vengono disputati supplementari ed eventualmente rigori.

Semifinale d’andata – 6 giugno

Semifinale di ritorno – 9 giugno

Finale di andata – 13 giugno

Finale di ritorno – 16 giugno.