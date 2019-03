ROMA – Dopo aver superato gli ottavi, le squadre impegnate in Europa League hanno scoperto gli abbinamenti degli ottavi. Come per la Champions anche per l’Europa League si torna all’antico: vengono infatti stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali, riproponendo il vecchio tabellone tennistico.

Il Napoli sfiderà nei quarti (andata a Londra l’11 e ritorno al San Paolo il 18 aprile) l’Arsenal. Se gli azzurri allenati da Carlo Ancelotti passeranno il turno, in semifinale troveranno la vincente della sfida tra Villarreal-Valencia.

Le semifinali si disputeranno il 2 e il 19 maggio prima dell’epilogo di Baku, finalissima fissata per mercoledì 29 maggio.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League:

Arsenal-NAPOLI

Villarreal-Valencia

Benfica-Eintracht

Slavia Praga-Chelsea.