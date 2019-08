ROMA – Il sorteggio dei gironi di Champions League è appena terminato. Sorridono Juventus e Napoli, che hanno pescato un girone decisamente favorevole, è meno felice l’Inter che ha pescato un girone insidioso con Barcellona e Borussia Dortmund, mentre può considerarsi decisamente contenta anche l’Atalanta che, partita dalla quarta e ultima fascia, ha pescato un girone non impossibile dove l’unica big è il Manchester City di Pep Guardiola.

La Juventus è stata inserita nel Girone D con l’Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. I bianconeri sono i favoriti per il successo finale in questo girone. La sua antagonista è l’Atletico. Le due squadre si sono già incontrate lo scorso anno con la Juve che ha eliminato l’Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri si sono imposti grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo che ha firmato una rimonta leggendario vanificando il due a zero conquistato dalla squadra di Simeone a Madrid. Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca non sono dello stesso livello di Juventus e Atletico, le due big non dovrebbero avere problemi a passare il turno insieme.

Il Napoli è stato inserito nel Girone E con il Liverpool, Salisburgo e Genk. Si tratta di un girone ampiamente alla portata della squadra di Carlo Ancelotti. Il Liverpool resta il favorito per il primo posto finale ma il Napoli non dovrebbe avere difficoltà a strappare uno dei due posti necessari per volare agli ottavi di finale perché Salisburgo e Genk non sono alla sua altezza. I campani hanno già incontrato, ed eliminato, il Salisburgo durante l’Europa League dello scorso anno.

L’Inter è stato inserito nel Girone F con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Ai nerazzurri poteva andare meglio. Il Barcellona è la favorita per il trionfo nel girone mentre per il secondo posto ci sarà un bel duello tra la squadra di Antonio Conte ed il Borussia Dortmund che sta facendo grandi cose in Bundesliga. Lo Slavia Praga è destinato ad arrivare ultimo.

L’Atalanta è stata inserita nel Girone C con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. Buon sorteggio per la Dea. I nerazzurri erano alla prima partecipazione in Champions League e per questo partivano in ultima fascia. I bergamaschi avrebbero potuto pescare un girone di ferro ed invece hanno pescato solamente una big, cioè il City di Guardiola. La squadra di Gasperini si dovrebbe giocare il secondo posto con lo Shakhtar. La Dinamo Zagabria sembra la squadra più scarsa del girone.

Sorteggio terminato. Tutti i gironi dell’edizione 2019-2020 della Champions League.

Girone A: Psg, Real Madrid, Bruges, Galatasaray.

Girone B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiakos, Stella Rossa.

Girone C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, ATALANTA,

Girone D: JUVENTUS, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca.

Girone E: Liverpool, NAPOLI, Salisburgo, Genk.

Girone F: Barcellona, Borussia Dortmund, INTER, Slavia Praga.

Girone G: Zenit, Benfica, Lione, Lipsia.

Girone H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille.