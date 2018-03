ROMA – Sorteggiati i sedicesimi di finale di Europa League che andranno in scena il 15 (andata) e il 22 febbraio (ritorno). L’Atalanta ha pescato il Borussia Dortmund, per il Napoli c’è il Lipsia. Lazio contro l’FCSB (ex Steaua Bucarest) mentre per il Milan c’è il Ludogorets.

Il tabellone dei sedicesimi di finale:

MARSIGLIA-BRAGA

OSTERSUNDS-ARSENAL

ASTANA-SPORTING LISBONA

LUDOGORETS-MILAN

STEAUA BUCAREST-LAZIO

PARTIZAN BELGRADO-VIKTORIA PLZEN

REAL SOCIEDAD-SALISBURGO

LIONE-VILLARREAL

STELLA ROSSA BELGRADO-CSKA MOSCA

NAPOLI-RB LIPSIA

CELTIC-ZENIT SAN PIETROBURGO

AEK ATENE-DINAMO KIEV

SPARTAK MOSCA-ATHLETIC BILBAO

COPENAGHEN-ATLETICO MADRID

NIZZA-LOKOMOTIV MOSCA

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA