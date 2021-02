Dove vedere sorteggio Europa League ottavi di finale: diretta tv e streaming, squadre qualificate, possibili avversarie Roma e Milan

Venerdì 26 febbraio c’è il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Il sorteggio andrà in onda a partire dalle ore 13 a Nyon, in Svizzera. Naturalmente sarà possibile seguirlo in diretta tv o in streaming su pc, tablet e smartphone.

Aggiornamento ore 12.30

Il sorteggio quest’anno riguarda da vicino il calcio italiano. Tra le 16 squadre qualificate, ci sono anche Milan e Roma. I rossoneri hanno eliminato la Stella Rossa di Belgrado. I giallorossi hanno avuto la meglio sui portoghesi del Braga. Eliminato invece il Napoli, a cui non è bastato il 2-1 casalingo sul Granada.

Le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League sono in programma giovedì 11 marzo 2021, mentre quelle di ritorno sono si giocheranno giovedì 18 marzo 2021. Anche negli ottavi resta in vigore la doppia fascia oraria: 18.55 e 20.55.

Sorteggio Europa League: possibili avversarie Roma e Milan

Nel prossimo turno c’è anche il rischio derby. A partire dagli ottavi di finale, non vige più la regola secondo cui due squadre della stessa nazionalità non possono scontrarsi. Non esistono nemmeno più le teste di serie. Quindi tutti possono incontrare tutti.

Le squadre da evitare per Roma e Milan? Sicuramente le inglesi: Tottenham, Arsenal e Manchester United sono serie candidate alla vittoria finale. Anche Ajax e Shakhtar Donetsk sono avversarie che in anni recenti (l’Ajax anche in passato) hanno una buona tradizione europea. Ma la storia del Napoli insegna che in Europa League non ci sono avversarie da sottovalutare. Basti pensare alle eleminazioni altrettanto clamorose del Leicester (secondo in Premier League) e del Bayer Leverkusen, contro avversarie meno blasonate.

Sorteggio Europa League: tutte le squadre qualificate

Roma

Milan

Tottenham

Ajax

Molde

Arsenal

Granada

Rangers

Shakhtar

Villarreal

Dinamo Kiev

Dinano Zagabria

Slavia Praga

Young Boys

Manchester United

Olympiacos

Sorteggio ottavi di finale Europa League dove vederlo: diretta tv e streaming

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, sarà visibile, a partire dalle ore 13, in diretta tv su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now Tv. In diretta streaming su Sky Go e su skysport.it.