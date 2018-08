Sorteggio Europa League, streaming e diretta tv: dove vederlo (orario e data). Lazio in prima fascia, Milan in seconda

PRINCIPATO DI MONACO – E’ il giorno dei sorteggi di Europa League (ore 13.00) dal Grimaldi Forum di Montecarlo. Lazio e Milan conosceranno il nome dei loro avversari nella fase a gironi della competizione. La Lazio partirà dalla prima fascia, il Milan dalla seconda. Il sorteggio di Europa League verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport e sarà visibile in diretta streaming sull’app SkyGo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Squadre da evitare per il Milan: Siviglia, Arsenal, Chelsea, Zenit e Bayer Leverkusen.

Squadre da evitare per la Lazio: Marsiglia, Sporting Lisbona e Fenerbahce.

PRIMA FASCIA

Siviglia – 113.000 (Spagna)

Arsenal – 93.000 (Inghilterra)

Chelsea – 82.000 (Inghilterra)

Zenit – 78.000 (Russia)

Bayer Leverkusen – 66.000 (Germania)

Dinamo Kiev – 62.000 (Ucraina)

Besiktas – 57.000 (Turchia)

Salisburgo – 55.000 (Austria)

Olympiacos – 54.000 (Grecia)

Villarreal – 52.000 (Spagna)

Anderlecht – 48.000 (Belgio)

LAZIO – 41.000 (Italia)

SECONDA FASCIA

Sporting Lisbona – 40.000 (Portogallo)

Ludogorets – 37.000 (Bulgaria)

Copenaghen – 34.000 (Danimarca)

Marsiglia – 32.000 (Francia)

Celtic – 31.000 (Scozia)

PAOK Salonicco – 29.500 (Grecia)

MILAN 28.000 – (Italia)

Genk – 27.000 (Belgio)

Fenerbahce – 23.500 (Turchia)

Krasnodar – 23.500 (Russia)

Astana – 21.750 (Kazakistan)

Rapid Vienna – 21.500 (Austria)

TERZA FASCIA

Real Betis – 21.399 (Spagna)

Qarabag – 20.500 (Azerbaijan)

BATE Borisov – 20.500 (Bielorussia)

Dinamo Zagabria – 17.500 (Croazia)

RB Lipsia – 17.000 (Germania)

Eintracht Francoforte – 14.285 (Germania)

Malmoe – 14.000 (Svezia)

Spartak Mosca – 13.500 (Russia)

Standard Liegi – 12.500 (Belgio)

Zurigo – 12.000 (Svizzera)

Bordeaux – 11.283 (Francia)

Rennes – 11.283 (Francia)

QUARTA FASCIA

Apollon Limassol – 10.000 (Cipro)

Rosenborg – 9.000 (Norvegia)

Vorskla – 8.226 (Ucraina)

Slavia Praga – 7.500 (Repubblica Ceca)

Akhisar Belediyespor – 7.160 (Turchia)

Jablonec – 6.035 (Repubblica Ceca)

AEK Larnaca – 4.310 (Cipro)

VIDI – 4.250 (Ungheria)

Rangers – 3.750 (Scozia)

Sarpsborg – 3.485 (Norvegia)

F91 Dudelange – 3.500 (Lussemburgo)

Spartak Trnava – 3.500 (Slovacchia).