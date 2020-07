Sorteggio Final Eight Champions e Europa League, orario e dove vederlo in tv e in streaming (foto Ansa)

Venerdì 10 luglio 2020 si terrà il sorteggio delle Final Eight di Champions e Europa League. Atalanta, Juventus, Napoli, Roma e Inter attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nelle coppe europee.

Partiamo dal sorteggio di Champions League, che verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su SkyGo e sul sito internet della Uefa dalle ore 12.00.

L’Atalanta è già qualificata per la Final Eight di Lisbona mentre la Juve dovrà prima eliminare il Lione a Torino (l’andata è terminata sul risultato di 1 a 0 per i francesi).

Altre squadre, Napoli compreso, sono nella stessa situazione della Juventus. I campani giocheranno a Barcellona dopo l’1-1 del San Paolo.

Nell’urna di Nyon saranno dunque inseriti i nomi delle 4 squadre già qualificate per i quarti (Atalanta, Lipsia, Atletico Madrid e Psg), mentre sugli altri 4 bigliettini ci sarà una doppia ipotesi in attesa dell’esito degli ottavi di ritorno: Chelsea / Bayern Monaco, Napoli / Barcellona, Real Madrid / Manchester City e Lione / Juventus.

Dopo il sorteggio dei quarti, si passerà direttamente anche agli accoppiamenti di semifinali e finale (bisognerà decidere la squadra che formalmente giocherà in finale. Anche e la gara in realtà verrà disputata a Lisbona).

La situazione dell’Europa League con Roma e Inter.

In Europa League, nessuno è certo della qualificazione ai quarti. Quindi in tutte le palline ci saranno delle doppie ipotesi (esempio, o Roma o siviglia, o Inter o Getafe).

Anche in questo caso, verrà sorteggiato l’intero tabellone (quarti, semifinali e finale). La Final Eight si giocherà in Germania.

Come avviene per la champions, anche il sorteggio di Europa League sarà visibile, dalle ore 13, in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su SkyGo e sul sito della uefa.