Sorteggiati gli ottavi di Champions League che si giocheranno a febbraio. La Juventus che era testa di serie se la vedrà con il Porto. Andata a in Portogallo e ritorno a Torino. Sorteggio chiaramente più difficile per Lazio e Atalanta che essendo arrivate seconde nel giorno hanno pescato una delle teste di serie.

Gli uomini di Simone Inzaghi infatti se la vedranno con il Bayern Monaco. Andata all’Olimpico di Roma e ritorno in Germania. Proprio l’avversario che nessuno avrebbe mai voluto incontrare.

Per i bergamaschi anche sorteggio poco felice: per loro c’è il Real Madrid di Zidane. Andata in Spagna e ritorno a Bergamo.

Ottavi Champions League: tutti gli accoppiamenti del sorteggio

Manchester City – Borussia Moenchengladbach

Bayern Monaco – Lazio

Chelsea – Atletico Madrid

Liverpool – Lipsia

Juventus – Porto

Psg – Barcellona

Borussia Dortmund – Siviglia

Real Madrid – Atalanta

Gli ottavi si giocheranno a febbraio.