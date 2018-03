ROMA – Sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League, che andranno in scena il 13-14 e 20-21 febbraio (l’andata) e il 6-7 e 13-14 marzo (il ritorno). La Juve se la vedrà con il Tottenham mentre la Roma contro lo Shakhtar. Per i bianconeri la prima gara si disputerà allo Stadium con ritorno a Londra. I giallorossi invece voleranno in Ucraina per l’andata e il ritorno lo giocheranno all’Olimpico.

Tutti gli accoppiamenti degli Ottavi di finale:

Juventus-Tottenham

Shakhtar-Roma

Real Madrid-Psg

Chelsea-Barcellona

Siviglia-Manchester United

Basilea-Manchester City

Bayern Monaco-Besiktas

Porto-Liverpool.