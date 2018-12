NYON (SVIZZERA) – Chiusa la fase a gironi di Champions League ed Europa League, per le massime competizioni calcistiche europee a livello di club è tempo di sorteggi, che, lunedì 17 dicembre, verranno effettuati a Nyon, in Svizzera. Per la Champions, gli accoppiamenti per gli ottavi di finale avranno inizio alle ore 12, mentre per l’Europa League, che ha un turno in più, quelli per i sedicesimi cominceranno alle ore 13.

Tutto in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno; in studio Leo Di Bello, Anna Billò e Alessandro Costacurta e con Alessandro Alciato inviato nella città elvetica. Evento live anche su Sky Sport Uno, in streaming su skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport. Nell’urna di Nyon, cinque squadre italiane, che scopriranno i loro prossimi avversari; Juventus e Roma in Champions League, Inter, Napoli e Lazio in Europa League.

FASCE SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

PRIMA FASCIA: Juventus, Barcellona, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, PSG, Porto, Manchester City, Real Madrid

SECONDA FASCIA: Roma, Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Lione, Manchester United

