Il sorteggio degli ottavi di Champions è in programma lunedì 7 novembre alle ore 12. Tre le italiane ancora in gara: Napoli, Milan e Inter. Il live del sorteggio di lunedì 7 novembre alle ore 12 è su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e su skysport.it.

Sorteggio ottavi Champions, le fasce

Tante insidie per Inter e Milan in vista degli ottavi, con le due milanesi che dovranno evitare, su tutte, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City. Spauracchio Psg, invece, per il Napoli di Spalletti.

Prime classificate:

Napoli

Porto

Bayern Monaco

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Benfica

Seconde classificate:

Liverpool

Club Brugge

Inter

Eintracht Francoforte

Milan

Lipsia

Borussia Dortmund

Paris Saint Germain

Come funziona il sorteggio?

Come detto, al sorteggio di Nyon partecipano 16 squadre: le prime e le seconde classificate degli otto gironi di Champions League. Come di consueto, saranno due le fasce: le teste di serie con le otto vincitrici dei gironi e le non teste di serie con le otto seconde classificate. Nessuna squadra può affrontarne una squadra già affrontata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa nazione. Le teste di serie giocano in trasferta l’andata e in casa il ritorno.