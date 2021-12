Sorteggio Playoff Europa League: Atalanta-Olympiacos, Lazio-Porto, per il Napoli c’è il Barcellona

Si è svolto a Nyon il sorteggio per i playoff di Europa League. Il sorteggio coinvolge in totale 16 squadre: le otto seconde classificate della fase a gironi dell'Europa League, teste di serie durante l'estrazione, e le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League. Di seguito i risultati dei sorteggi di Europa League.

Sorteggio playoff Europa League: le partite