ROMA – Venerdì 16 marzo alle ore 12 si terrà il sorteggio per i quarti di finale di Champions League: le due italiane, Juventus e Roma, potrebbero anche incontrarsi tra loro.

Il sorteggio sarà visibile in diretta tv su Italia Uno e per gli abbonati su Premium Calcio e Eurosport 1. Live streaming disponibile gratis sul sito di Mediaset e sul portale della Uefa, su Sky Go e Premium Play per gli abbonati. L’evento sarà poi coperto in maniera integrale sui social network Uefa (Instagram, Facebook e Twitter).

Il sorteggio è aperto, senza teste di serie. Non ci sono vincoli geografici: questo significa che potranno essere abbinate due squadre della stessa federazione nazionale. Le formazioni sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa.

Le partite di andata dei quarti di finale si giocheranno martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre quelle di ritorno sono in programma per il 10 e per l’11 aprile. Per quanto riguarda invece le semifinali, l’appuntamento con il sorteggio è per il 13 aprile. Il 24 e il 25 aprile si giocheranno le gare di andata, mentre il ritorno è fissato per 1 e 2 maggio. Finale sabato 26 maggio allo stadio NSC Olimpiyskyi di Kiev, in Ucraina.

Le squadre: Juventus, Roma, Real Madrid, Barcellona, Siviglia, Liverpool, Manchester City, Bayern Monaco.