SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE, DOVE VEDERLO IN DIRETTA STREAMING E IN TV – Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League si terrà oggi, lunedì 11 dicembre, a partire dalle 13 presso la sede della Uefa a Nyon, in Svizzera. Al termine della fase a gironi, 32 squadre europee hanno ottenuto la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, che inizierà a metà febbraio. Fra queste 16 squadre, quattro sono italiane: Milan, Atalanta e Lazio sono arrivate prime nei propri gironi mentre il Napoli è stato “retrocesso” dalla Champions League e nel sorteggio non sarà testa di serie.

Le squadre qualificate ai sedicesimi di Europa League

PRIMA URNA: Milan (ITA), Arsenal (ENG), Atalanta (ITA), Athletic Club (ESP), Atlético Madrid* (ESP), Braga (POR), CSKA Moskva* (RUS), Dynamo Kyiv (UKR), Lazio (ITA), Leipzig* (GER), Lokomotiv Moskva (RUS), Plzeň (CZE), Salzburg (AUT), Sporting CP* (POR), Villarreal (ESP), Zenit (RUS).

SECONDA URNA: AEK Athens (GRE), Astana (KAZ), Celtic* (SCO), Crvena zvezda (SRB), Dortmund* (GER), FCSB (ROU), København (DEN), Ludogorets (BUL), Lyon (FRA), Marseille (FRA), Napoli* (ITA), Nice (FRA), Östersund (SWE), Partizan (SRB), Real Sociedad (ESP), Spartak Moskva* (RUS).

Dove si può seguire il sorteggio dei sedicesimi di Europa League?

Il sorteggio verrà trasmesso in diretta streaming dalla UEFA sul proprio sito – raggiungibile da qui – e con aggiornamenti in diretta su Facebook, Instagram e Twitter. In Italia verrà trasmesso in diretta anche da Sky su Sky Sport 1 o streaming da pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.