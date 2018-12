NYON (SVIZZERA) – Chiusa la fase a gironi di Champions League ed Europa League, per le massime competizioni calcistiche europee a livello di club è tempo di sorteggi che, lunedì 17 dicembre, verranno effettuati a Nyon, in Svizzera. Per la Champions League, gli accoppiamenti per gli ottavi di finale avranno inizio alle ore 12.00, mentre per l’Europa League, che ha un turno ad eliminazione diretta in più, quelli per i sedicesimi di finale cominceranno alle ore 13.00.

Tutto in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno; in studio Leo Di Bello, Anna Billò e Alessandro Costacurta e con Alessandro Alciato inviato nella città elvetica. Evento live anche su Sky Sport Uno, in streaming su skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport.

Nell’urna di Nyon, cinque squadre italiane, che scopriranno i loro prossimi avversari; Juventus e Roma in Champions League, Inter, Napoli e Lazio in Europa League.

Prima fascia (teste di serie)

Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte, Genk, Inter, Napoli, Real Betis, Salisburgo, Siviglia, Valencia, Villarreal, Zenit

Seconda fascia

BATE Borisov, Celtic, Club Brugge, FC Zurigo, Fenerbahce, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmoe, Olympiacos, Rapid Vienna, Rennes, Slavia Praga, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen

___________________________________________________________________________________________

UEFA CHAMPIONS LEAGUE e UEFA EUROPA LEAGUE sorteggio ottavi e sedicesimi di finale In diretta da Nyon lunedì 17 dicembre dalle ore 12 su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno (live anche in streaming su skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport)

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.