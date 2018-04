ROMA – Venerdì 13 aprile, alle ore 13.00, si svolgerà il sorteggio delle semifinali della Champions League.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Quattro le squadre rimaste in corsa: Real Madrid, Bayern Monaco, Liverpool e la Roma. Le sfide di andata si giocheranno tra martedì 24 e mercoledì 25 aprile, mentre il ritorno tra il 1 e il 2 maggio. La finalissima si giocherà a Kiev sabato 26 maggio.

Il Real Madrid è detentore della coppa mentre il Bayern Monaco torna in semifinale dopo due stagioni (mancava dal 2015-2016). Il Liverpool non gioca una semifinale di Champions League dalla stagione 2007-2008. Allora fu eliminato dal Chelsea. Capitolo Roma. Per i giallorossi è la prima volta in una semifinale di Champions League. L’unica volta che la Roma arrivò in semifinale fu nel 1984 quando c’era ancora il vecchio formato della Coppa dei Campioni.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta sia su Mediaset Premium, solo per abbonati, sia in chiaro su Canale 20 del digitale terrestre. Sarà possibile assistere al sorteggio in live-streaming su Premium Play che sul sito ufficiale della Uefa.

Come sintonizzare Canale 20 sul digitale terrestre.

Per guardare Canale 20 sui vostri televisori dovrete procedere con una semplice risintonizzazione automatica del decoder o della tv, un’operazione che richiederà pochi minuti e molto semplice. Farà tutto la televisione in automatico, una volta finita l’operazione vi basterà schiacciare il tasto 20 del telecomando e il gioco è fatto.

Come sintonizzare Canale 20 sul satellite.

Canale 20 è disponibile anche sul satellite di Tivù Sat, sempre al numero 20 della numerazione. Per ricevere il segnale bisognerà naturalmente procedere con una sintonizzazione automatica ma dovete avere i seguenti requisiti:

– Una parabola satellitare orientata sul satellite Hot Bird Eutelsat a 13° Est (lo stesso che trasmette il pacchetto Sky)

– Un decoder satellitare compatibile con gli standard di decodifica Tivù Sat.

– La smart card Tivù Sat (gratuita).