TORINO – Il sosia di Cristiano Ronaldo si chiama Biwar Abdullah, è un ragazzo iracheno di 25 anni che vive lavorando come muratore e nel tempo libero gioca a calcio a livelli dilettantistici. Sarebbe uno dei tanti calciatori dopolavoristi sparsi per il mondo se non fosse per la sua somiglianza incredibile con Cristiano Ronaldo. La foto di Biwar Abdullah è stata pubblicata dalla pagina Instagram @pasionsportss.

Il sosia di Cristiano Ronaldo viene dall’Iraq, il suo sogno è quello di incontrare il portoghese.

Quando gli utenti del popolare social network fotografico hanno visto l’immagine non hanno creduto ai loro occhi perché Biwar Abdullah è veramente simile al fuoriclasse portoghese della Juventus. Il giovane iracheno ama il calcio ed il suo sogno è proprio quello di incontrare Cristiano Ronaldo. Riuscirà nel suo intento? I social fanno miracoli e la sua foto inizia ad essere virale sia su Instagram che su Facebook e Twitter.

Non ci metterà molto ad arrivare all’attenzione proprio di Cristiano Ronaldo perché molti utenti di Instagram stanno taggando il campione della Juventus per fargli conoscere il suo sosia iracheno. In passato, Paulo Dybala ha incontrato un suo piccolo fan che, dall’altra parte del mondo, realizzava magie con la maglia del calciatore della Juventus ed esultava con la sua mask. Chissà se anche Biwar Abdullah avrà la stessa fortuna. Siamo in attesa delle prossime puntate social.