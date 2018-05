NAPOLI – Tutto il San Paolo in piedi per Maurizio Sarri. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La partita contro il Crotone aveva poco senso dal punto di vista del risultato, il Napoli non poteva più conquistare lo scudetto, ma è stata l’occasione per i tifosi per ribadire il loro desiderio di vedere ancora Maurizio Sarri sulla panchina dei campani.

L’allenatore del Napoli è in trattativa con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto. Il suo ingaggio verrà alzato, e di molto, e verrà cancellata la clausola di otto milioni presente nel vecchio contratto.

Tra gli striscioni pro Sarri, spicca quello esposto dal sosia di Marek Hamsik. Un tifoso che è una star del web ed è molto amato dalle parti del San Paolo.