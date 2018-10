LONDRA (INGHILTERRA) – Pep Guardiola e Jurgen Klopp si neutralizzano a vicenda e Maurizio Sarri torna al comando della classifica della Premier League. Il ‘suo’ Chelsea oggi ha vinto per 3-0 sul campo del Southampton di Manolo Gabbiadini, grazie ai gol di Hazard al 30′ del primo tempo, Barkley e Morata al 12′ e al 45′ della ripresa.

Il gol segnato da Morata è stato realizzato al termine di un’azione da playstation dove quasi tutto il Chelsea ha toccato il pallone senza farlo intercettare dagli avversari. Nel big-match dell’8/a giornata, disputato poco fa sul terreno di Anfield Road fra Liverpool e Manchester City, è finita 0-0, al termine di una partita molto combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte.

Alla fine è Guardiola a mordersi le mani, perché Mahrez – quando mancavano solo 5′ allo scoccare del 90′ – ha calciato alle stelle un calcio di rigore, concesso dall’arbitro Atkinson per un fallo sul neoentrato Sane.

Adesso in classifica Manchester City, Chelsea e Liverpool sono appaiati a quota 20 punti, Arsenal e Tottenham seguono a 18.

