Spadafora: “Dovremmo trasmettere diretta gol Serie A in chiaro, come in Germania” (foto Ansa)

ROMA – La ripresa del campionato di Serie A non è ancora ufficiale ma il ministro dello sport Spadafora parla come se lo fosse già.

Infatti il ministro è andato oltre focalizzandosi sulla trasmissione delle partite in diretta tv.

Secondo Spadafora, Sky e Dazn dovrebbero dare il loro assenso per la trasmissione di “diretta gol Serie A” in chiaro.

Anche in questo caso, il modello di riferimento è quello tedesco visto che la Germania è la stata la prima a ricominciare il campionato.

In Germania, le tv che detengono i diritti per la trasmissione delle partite in tv hanno acconsentito alla trasmissione in chiaro di “diretta gol”.

Le dichiarazioni rilasciate dal ministro dello sport Spadafora a Rai 3 sono riportate dall’Ansa e da corrieredellosport.it.