Il coronavirus dilaga nel nostro Paese ed il campionato di calcio torna in bilico per stessa ammissione del ministro dello Sport Spadafora: “Non so se finirà…”.

Le dichiarazioni rilasciate dal ministro al programma tv ‘L’aria che tira’ su La7 sono riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“Se il campionato ce la può fare? Sì, ma se si arrivi fino in fondo non lo so. È una situazione particolare, di questo deve essere consapevole la Lega di A e pensare a un piano B e a un piano C.

Il protocollo funziona, ma deve essere rispettato. Noi potremmo anche farlo più rigido, ma se poi c’è qualcuno che lo ignora…

Ronaldo? Certi campioni si sentono al di sopra di tutto. Ha violato il protocollo quando è partito per il Portogallo, tanto che è stato aperto un fascicolo alla Procura di Torino. Credo che gente così dovrebbe lanciare messaggi che invitino al rispetto delle regole.

Juventus-Napoli 3-0 a tavolino? Rispetto la decisione del giudice e comunque sono in atto ricorsi e vedremo come finirà. Il protocollo come dicevo esiste e funziona, non possiamo modificarlo all’occorrenza per la Juve o per il Napoli”.