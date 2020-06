Spadafora fa outing: “Lasciatemi esultare: forza Napoli”

ROMA – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora esce allo scoperto dopo Napoli-Juventus.

Dopo il trionfo del Napoli sulla Juventus nella finale di Coppa Italia, su Twitter arriva anche l’esultanza di un tifoso speciale che decide di fare il suo personale outing del tifo.

“Ho osservato finora un rigoroso silenzio ma ora lasciatemi esultare: Forza Napoli!”, è il tweet con cui Spadafora si lascia andare a tutta la gioia per il trofeo sollevato dalla sua squadra del cuore.

Napoletano nato ad Afragola, Spadafora tifa Napoli.

Nelle ore precedenti, a ridosso della finale di Coppa Italia, Spadafora aveva postato su Facebook un altro pensiero riguardante la finale tra gli azzurri e la Juventus.

“Ho fortemente voluto che il calcio cominciasse con la Coppa Italia. Penso che quella di stasera infatti non sia una semplice finale, ma un un messaggio di ripartenza per l’intero Paese.

Napoli-Juventus cade proprio nell’anniversario dei 50 anni della partita del secolo (Italia-Germania 4-3): come allora il Paese ha voglia di riscatto, e lo sport sarà motore della ripartenza economica e sociale”.

I complimenti per la vittoria del Napoli sono arrivati anche dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Grandissimo successo per la città, per i tifosi, per la nostra regione, per il Sud.

Complimenti a tutti gli azzurri e un abbraccio particolare, con grande affetto, a Rino Gattuso”. (fonte TWITTER)