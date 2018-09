ROMA – Serata da incubo per la Croazia a Elche. La Spagna padrona di casa si è imposta 6-0 (3-0) sui vicecampioni del mondo in una partita della seconda giornata del gruppo 4 della Lega A di Nations League. Partita senza storia, la Spagna ha segnato tre gol per tempo e ha ipotecato l’accesso alla final four della Nations League. Segnano quasi tutti gli attaccanti – Asensio, Isco, Rodrigo e Saul – e c’è spazio anche per la “solita” marcatura di Sergio Ramos e per l’autogol di Kalinic.

Nell’altra partita di Serie A, il Belgio ha passeggiato contro l’Islanda. Mertens non è andato in gol, ci hanno pensato Lukaku, con una doppietta, e Hazard. L’Islanda è ad un passo dalla Serie B, si giocano l’accesso alla final four il Belgio e la Svizzera.

In Serie B, basta un gol di Edin Dzeko alla Bosnia per battere l’Austria. In Serie C, la Finlandia batte di misura l’Estonia e la Grecia perde contro l’Ungheria. Manolas segna il gol della bandiera ma non regala punti alla sua nazionale che va ko con il risultato di 2-1.

In Serie D, pareggiano senza gol Moldavia e Bielorussia. Vince il Lussemburgo, 3-0 in casa del San Marino.

Gli highlights di Spagna-Croazia 6-0 di Nations League

spain croatia highlights https://t.co/uRG7tu8r63 — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 11 settembre 2018

Il gol di Edin Dzeko in Bosnia-Austria di Nations League

Bosnia Vs. Austria Dzeko Goal. Bosna vodi 1 – 0! pic.twitter.com/Lz2Vze7MPQ — 🇧🇦 KTBNPDS 🇧🇦 (@ZZPIS) 11 settembre 2018

Il gol di Kostas Manolas in Ungheria-Grecia di Nations League