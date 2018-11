FERRARA – Spal e Cagliari 2-2 (1-0), nell’anticipo della 12/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato a Ferrara.

Le pagelle di Spal-Cagliari 2-2

Spal e Cagliari 2-2 (1-0). Spal (3-5-2): Gomis 6; Cionek 7, Vicari 6 (23′ st Bonifazi 6), Felipe 5.5 (13′ st Simic 5); Lazzari 7, Schiattarella 7, Valdifiori 5 (8′ st Kurtic 6), Missiroli 7, Fares 6.5; Antenucci 6.5, Petagna 6 (22 Thiam, 32 Milinkovic Savic, 3 Djourou, 10 Floccari, 24 Dickmann, 33 Costa,43 Paloschi, 77 Viviani, 97 Vitale). All.: Semplici 6.5.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6.5; Srna 6.5, Romagna 6.5, Ceppitelli 5.5, Padoin 6; Ionita 6.5, Bradaric 5.5 (20′ st Sau 6), Barella 6.5; Castro 6.5 (47′ st Dessena sv); Joao Pedro 5.5 (42′ st Faragò sv), Pavoletti 6.5 (1 Rafael, 16 Aresti, 2 Pajac, 3 Andreolli, 8 Cigarini, 9 Cerri, 19 Pisacane). All.: Maran 6.5.

Arbitro: Doveri di Roma 6.5. Reti: nel pt 3′ Petagna (S); nel st 26′ Antenucci, 28′ Pavoletti, 31′ Ionita. Angoli: 6 a 1 per il Cagliari. Recupero: 1′ e 5′. Ammoniti: Castro, Valdifiori, Sau e Ionita per gioco falloso; Barella e Feli per comportamento non regolamentare. Var: 1. Spettatori: 13.250.

** I GOL ** 3′ pt: scambio sulla destra tra Antenucci e Lazzari, che mette in mezzo per l’incornata vincente di Petagna. Cragno è ingannato da una lieve deviazione di Srna. 26′ st: Missiroli ruba palla a centrocampo ed innesca il contropiede di Lazzari che serve in area Antenucci; spalle alla porta, l’attaccante si gira ed insacca dal dischetto.

28′ st: angolo per il Cagliari. Srna batte forte e teso, Pavoletti svetta su tre difensori ed insacca di testa. 31′ st: Padoin ha campo a sinistra, avanza e trova Ionita tutto libero nell’area spallina. Controllo di destro per liberare il sinistro vincente.

Gli highlights di Spal-Cagliari 2-2

#SPALCagliari 2-1 73’ calcio d’angolo di Srna vola in alto Pavoletti come un angelo più in alto di tutti ed insacca GOL PAVOLOSO !#forzaCasteddu ❤💙 pic.twitter.com/qZ68yganGc — Dino Manca (@MancaDino) 10 novembre 2018