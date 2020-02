FERRARA – Dopo sei anni di grandi risultati, Leonardo Semplici è stato esonerato dalla Spal dopo il tonfo interno contro il Sassuolo nel lunch match di giornata. Semplici ha preso la squadra di Ferrara in Serie C e l’ha portata fino in Serie A dove ha centrato due salvezze consecutive contro ogni pronostico. Quest’anno la squadra sembra avviata alla retrocessione.

La società di Ferrara ha deciso di fare un tentativo disperato esonerandolo e sostituendolo con l’ex ct della Nazionale Under 21 di Calcio Gigi Di Biagio. Per l’ex calciatore della Roma, si tratta della prima esperienza su una panchina di Serie A. Per questo motivo ha accettato una missione che sembra praticamente impossibile.

Spal-Sassuolo 1-2, il tabellino della partita che è costata l’esonero a Leonardo Semplici.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Castro (15′ st Valoti), Missiroli, Dabo (42′ Murgia), Reca; Petagna, Di Francesco (40′ st Valdifiori). A disp.: Letica, Thiam, Salamon, Zukanovic, Cionek, Tunjov, Felipe, Floccari, Fares. All.: Semplici

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè (1′ st Defrel), Boga; Caputo (47′ st Magnani). A disp.: Pegolo, Marlon, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Peluso, Muldur, Raspadori, Haraslin, Bourabia. All.: De Zerbi

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 24′ Bonifazi (SP), 20′ st rig. Caputo (SA), 45′ st Boga (SA)

Ammoniti: Dabo, Strefezza (SP), Obiang (SA), Locatelli (SA), Kyriakopoulos (SA), Consigli (SA).