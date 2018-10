Spal-Inter streaming e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

FERRARA, STADIO PAOLO MAZZA – SPAL-Inter si giocherà domenica 7 ottobre alle ore 20.30 allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. DOVE VEDERE SPAL-INTER IN TV E STREAMING

La gara fra SPAL e Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 del satellite). Match in diretta streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone Telecronaca: Riccardo Trevisani-Daniele Adani.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Antenucci, Petagna.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Probabili formazioni, l’Inter dovrebbe schierare Candreva, Nainggolan e Perisic alle spalle di Mauro Icardi. La Spal dovrebbe schierare Antenucci e Petagna in attacco. Tra i pali, fiducia a Gomis e Handanovic.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

