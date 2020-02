FERRARA – La Juventus ha vinto due a uno in casa della Spal e ha la certezza di restare in vetta alla classifica del campionato di Serie A anche per questo turno. I bianconeri sono andati in gol con Cristiano Ronaldo, su assist di Cuadrado, e con Ramsey, su invenzione di Dybala, mentre la Spal ha segnato la rete della bandiera con Andrea Petagna su calcio di rigore.

Grazie a questa vittoria, la Juventus si è portata a più quattro sulla Lazio e a più sei sull’Inter. Naturalmente è una classifica provvisoria perché biancocelesti e nerazzurri potrebbero riavvicinarsi vincendo le loro sfide domenicali.

Spal-Juventus 1-2, brillano Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini.

La cronaca di Spal-Juventus 1-2. La Juventus ha sbloccato la partita nel primo tempo con Cristiano Ronaldo. Grazie a questa rete, Cr7 ha eguagliato il record di Batistuta e Quagliarella andando a segno per undici partite di Serie A consecutive. Il portoghese ha segnato facilmente da due passi su cross dalla destra di Cuadrado.

Poi a inizio ripresa c’è stato il momento migliore della Juve. I bianconeri hanno iniziato a schiacciare la Spal nella sua metà campo e hanno raddoppiato con una bella rete di Ramsey.

L’ex centrocampista dell’Arsenal è stato messo in porta da una invenzione di Dybala (che in precedenza aveva anche colpito un palo clamoroso). Ramsey ha superato il portiere avversario con un pallonetto da applausi.

Nel momento migliore della Juventus, la Spal è riuscita a tornare in gara grazie ad una ingenuità di Rugani. Il giovane difensore dei bianconeri ha steso Missiroli regalando un calcio di rigore ai padroni di casa.

L’arbitro non se ne era accorto, ed il monitor del var non funzionava, ma è stato richiamato all’ordine dai suoi assistenti, che si trovavano nella stanza del var, e ha assegnato la massima punizione alla squadra di Ferrara. Dagli undici metri, non ha sbagliato Andrea Petagna per il suo decimo gol stagionale.

Nel finale di partita, la difesa della Juventus ha ballato un po’ senza Chiellini ma la squadra di Sarri è comunque riuscita a conquistare una vittoria preziosa in chiave classifica. Chiellini è stato schierato da titolare dopo sei mesi e ha giocato molto bene.

Visto che era al rientro da titolare dopo lungo tempo, Sarri lo ha sostituito dopo meno di un’ora per farlo riposare in vista della Champions. Inizia il momento più caldo della stagione tra scudetto, Coppa Italia e Champions League. Sarri si sta giocando il suo futuro sulla panchina bianconera.