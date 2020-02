FERRARA – Giorgio Chiellini è tornato titolare dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto dal campo per ben sei mesi. Sarri lo ha lanciato nella mischia, dal primo minuto, contro la Spal ultima in classifica. Il suo rientro è fondamentale per risolvere i problemi difensivi della Juventus.

Spal-Juventus, torna Chiellini: addio alle disattenzioni difensive.

Per colpa delle disattenzioni difensive, la Juve non riesce a prendere il largo in campionato come ha fatto nelle ultime stagioni. Al momento la Juve ha appena un punto di vantaggio sulla Lazio ed è solamente a più tre sull’Inter di Antonio Conte.

Ma il rientro di Chiellini non è importante solamente per il campionato ma anche in vista del ritorno della Champions League. I bianconeri dovranno sbrigare la pratica Lione per approdare ai quarti di finale della massima competizione europea per club.

Poco prima dell’inizio della partita contro la Spal, Paratici ha difeso il gioco di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: “Mi sento di che abbiamo disputato delle ottime gare, alcune meno buone, come capita in tutte le stagioni. Questa squadra gioca 50-55 partite di media all’anno, è normale che ci siano prestazioni migliori e prestazioni peggiori, anche a seconda dell’avversario, delle condizioni fisiche di qualche calciatore.

Sempre, quando arriviamo a questo punto della stagione, ci sono questi tipi di dinamiche e di discussioni. Se torniamo indietro di uno, due anni o tre anni, e andiamo a vedere gli articoli dei giornali di questo periodo, sono esattamente gli stessi di ora. Quindi, non ci preoccupiamo, siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo e felici di viverlo nel miglior modo possibile” (fonte Sky Sport).