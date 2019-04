Spal-Juventus, Luca Coccolo: ironie sul cognome del baby fenomeno bianconero

FERRARI – Luca Coccolo potrebbe scendere in campo durante Spal-Juventus, partita che potrebbe assegnare l’ottavo scudetto consecutivo alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il giovane talento bianconero, non è stato inserito nell’undici titolare ma potrebbe entrare nella ripresa. Il suo cognome ha scatenato l’ironia degli utenti dei social network. Ecco alcuni dei commenti più divertenti da Twitter.

Spal-Juventus, Luca Coccolo scatena gli utenti dei social network.

“Spal-Juventus, per la Juventus dovrebbe giocare Coccolo al posto di Bonucci. Mi sembra giusto: l’ottavo nano per l’ottavo di fila” “La penso come Allegri : lo scudetto numero otto detto anche scud8 me lo godo e me lo Coccolo”“Allegri che fa esordire titolare Coccolo (in bianconero fin dai pulcini) nella partita-scudetto vs Spal è come la carezza di Ronaldo al bambino olandese”.“Da domani Coccolo e Nicolussi avranno nel loro palmares uno scudetto, a differenza di mister 200 milioni Lorenzo Insigne che ancora lo sogna e lo sognerà per tanto ancora”. “Da Coccolo a coccolone il passo è breve”.

Chi è Luca Coccolo, giovane talento della Juventus.

Luca Coccolo è un difensore centrale, che può essere impiegato sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro, che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Juventus. Quest’anno ha giocato titolare con la Juventus Under 23, squadra che partecipa al campionato di Serie C. In stagione, Coccolo ha totalizzato 27 presenze con un gol all’attivo.