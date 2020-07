FERRARA – Serie A, Spal-Milan 2-1, gol: Valoti al 14′, Floccari al 30′, Leao al 78′ (partita in corso).

Le scelte dei due allenatori.

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Tomović; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Floccari, Petagna. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Fares, Cionek, Salamon, Tunjov, Missiroli, Castro, Murgia, Strefezza, Cuéllar, Cerri. Allenatore: Di Biagio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Çalhanoglu; Rebić. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Krunić, Saelemaekers, Bonaventura, D. Maldini, R. Leão, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

Milan vicino al gol al 5′. Al termine di una grande ripartenza, Paqueta ha offerto un assist d’oro a Castillejo ma lo spagnolo ha calciato sul fondo.

L’occasione da gol creata dal Milan è stata solamente una illusione perché è la Spal a passare in vantaggio al 14′. Valoti ha risolto una mischia nell’area di rigore rossonera con un tocco sotto misura.

Una brutta tegola per il Milan. Castillejo, che fino a quel momento era stato tra i migliori in campo, ha abbandonato il campo per infortunio al 16′. Al suo posto è entrato in campo Saelemaekers.

Raddoppio della Spal al 30′ con un capolavoro di Floccari (qui il video). L’attaccante della squadra di Ferrara ha ricevuto palla da un compagno di squadra e ha battuto Donnarumma con un incredibile tiro al volo da fuori area di rigore.

Gol annullato al Milan al 37′. Calhanoglu aveva insaccato su cross di Rebic ma il croato si trovava in una posizione di fuorigioco. L’arbitro ha annullato la rete dopo essersi consultato con i suoi assistenti che si trovavano davanti ai monitor della stanza del var.

Espulso Marco D’Alessandro al 43′. In un primo momento l’arbitro lo aveva ammonito ma poi è andato a rivedere l’episodio al var e ha deciso di mostrargli il cartellino rosso.

L’ex calciatore del Cesena è entrato con il piede a martello sulla tibia di Theo Hernandez. Il primo tempo è finito con la Spal in vantaggio di due gol sul Milan ma con un uomo in meno.

Milan vicino alla rete al 57′. Colpo di testa di Saelemaekers e salvataggio sulla linea di Vicari e Letica battuto.

Grande numero di Leao al 63′. Il giovane attaccante del Milan ha superato in dribbling due avversari e ha servito un assist d’oro a Rebic ma il centravanti croato ha sparato alle stelle.

Al 65′, Ibrahimovic è tornato in campo, evidentemente il suo infortunio è alle spalle. Lo svedese è subentrato ad uno spento Rebic. Il Milan ha accorciato le distanze al 78′ con Leao.

Il giovane attaccante del Milan ha segnato con un destro rasoterra su cross dalla sinistra di Laxalt.