Spal-Parma 0-0 highlights, Di Gaudio vicino al gol. Derby equilibrato a Bologna

BOLOGNA, STADIO DALL’ARA – Campionato italiano di calcio di Serie A, posticipo delle ore 18.00 della seconda giornata. Spal-Parma 0-0 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Spal e Parma arrivano al derby, che si gioca a Bologna, con il morale altissimo. La Spal ha vinto di misura sul campo del Bologna, con una prodezza di Kurtic, mentre il Parma, fresco di promozione dalla Serie B, ha strappato un due a due all’Udinese.

Prima occasione da gol per la Spal. Al 6′ Fares è stato il più rapido di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della sua squadra ma non ha centrato lo specchio della porta. Al 13′, primo squillo di Inglese. L’attaccante del Parma ha pressato Vicari e lo ha costretto al calcio d’angolo. Siamo ancora in una fase di studio della partita. Al 15′, Antonino Barillà cerca il gol con un bolide dalla lunga distanza ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Occasione da gol enorme per il Parma al 32′. Gomis ha sbagliato il rinvio e ha servito Di Gaudio, l’attaccante del Parma ha cercato il gol con un pallonetto che non ha avuto fortuna. Parma vicinissimo alla rete del vantaggio nel derby contro la Spal. Al 38′, Kurtic ha cercato il gol con una rovesciata da fuori area di rigore ma la sua conclusione è terminata alta. Al 43′, Fares è stato messo in porta da Lazzari ma il suo sinistro ha fallito il bersaglio.

Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero. Dopo una lunga fase di studio, Spal e Parma hanno cercato il gol senza convinzione. Derby combattuto ma poco spettacolare nella prima frazione di gioco.

Gli highlights di Spal-Parma

Poche occasioni da gol nel primo tempo, derby equilibrato a Bologna

Queste le formazioni ufficiali del match Spal-Parma delle ore 18.00.

Spal (3-5-2): Gomis; Felipe, Vicari, Cionek; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Da Cruz, Inglese, Di Gaudio.