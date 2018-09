FERRARA – Spal-Sassuolo 0-2, gol: Adjapong 59′ e Alessandro Matri 90′. Partita valida come posticipo della sesta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Il Sassuolo continua a sognare. La squadra allenata da De Zerbi, sotto gli occhi del suo “ammiratore” Sacchi presente in tribuna, ha vinto contro la Spal e si è portata al terzo posto in classifica a meno due dal Napoli secondo e a meno cinque dalla capolista Juventus. La partita è stata decisa dai gol segnati da Adjapong nella ripresa dopo una bella giocata di Babacar e da Alessandro Matri al 90′. Nei minuti finali, Matri ha colpito il palo del possibile tris. La Spal ha perso ma è uscita dal campo a testa alta perché è andata vicina alla rete con Simic, gol annullato, e Petagna, fermato solamente da una parata miracolosa di Consigli.

Gli highlights di Spal-Sassuolo 0-2

Il gol di Alessandro Matri, al 90′, che ha chiuso la partita

Spal sassuolo 0-2 matri pic.twitter.com/M1LpIRMqPM — Topolino Gol (@GolTopolino) 27 settembre 2018

Sassuolo in vantaggio al 59′. Gomis ha respinto la conclusione di Babacar ma sulla ribattuta è arrivato per primo Adjapong e ha insaccato in rete.

Spal sassuolo 0-1 adjapong pic.twitter.com/H6MnUkdVAV — Topolino Gol (@GolTopolino) 27 settembre 2018

Spal vicina al vantaggio. L’arbitro ha annullato questo gol di Simic perché il calciatore della Spal, al momento della conclusione vincente, si trovava in fuorigioco. L’arbitro ha preso questa decisione con l’aiuto del VAR.

Spal sassuolo simic pic.twitter.com/IHJzrYCQ01 — Topolino Gol (@GolTopolino) 27 settembre 2018

Grande parata di Consigli su un tiro a botta sicura di Petagna. La Spal ha sfiorato il vantaggio, il Sassuolo deve ringraziare il suo portiere.

Spal sassuolo petagna pic.twitter.com/RhYiioBidX — Topolino Gol (@GolTopolino) 27 settembre 2018

Le pagelle di Spal-Sassuolo 0-2

Spal (3-5-2): Gomis 5.5; Fares 5.5, Felipe 6, Vicari 6; Simic 6, Kurtic 5, Lazzari 6, Valdifiori 6, Missiroli 6; Antenucci 5.5, Petagna 5.5. Subentrati: Valoti 5.5, Luiz 5.5 e Paloschi 5.5. All. Semplici 5.

Sassuolo (3-4-2-1): Consigli 7; Marlon 6.5, Magnani 6, Ferrari 6.5; Adjapong 7, Magnanelli 6.5, Bourabia 6.5, Rogerio 6; Djuricic 7, Boga 6; Babacar 7. Subentrati: Lirola 6, Alessandro Matri 7 e Brignola 6. All. De Zerbi 7.

