Spal-Sassuolo streaming e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

FERRARA – La gara tra SPAL e Sassuolo si giocherà giovedì 27 settembre al Mazza di Ferrara. Calcio d’inizio alle 19.

DOVE VEDERE SPAL-SASSUOLO IN TV E STREAMING

SPAL-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite); inoltre sarà possibile vedere la partita anche in diretta streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Spal reduce dal tonfo di Firenze

Amareggiato e deluso, Leonardo Semplici, dopo il ko della sua Spal a Firenze: “Abbiamo affrontato una squadra in forma, e noi siamo partiti timorosi facendo errori che non avevamo mai commesso. Secondo me abbiamo anche un po’ pagato la partita di mercoledì – ha spiegato -. Entusiasmo? Non l’abbiamo perso. Dobbiamo fare tesoro di certi errori, ripartendo come tante volte l’anno scorso. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra – ha proseguito il tecnico -. Noi possiamo dare del filo da torcere a tutti, anche se oggi non ci è riuscito. Non siamo stati aggressivi come nostro solito: non arrivavamo nemmeno secondi sulla palla e la Fiorentina ha giocato molto bene tra le linee. Dovevamo avere un atteggiamento mentale più spregiudicato ma alla fine abbiamo consegnato la partita in un vassoio d’argento alla Fiorentina”.

La gioia di De Zerbi dopo la vittoria contro l’Empoli

De Zerbi a canalesassuolo.it: “Siamo andati a prenderci quello che abbiamo meritato. A Cagliari avremmo vinto con un po’ di attenzione ai dettagli. A Torino abbiamo perso contro la squadra più forte d’Italia ma su due piazzi calciati. Quindi di margine per crescere ce n’è tanto, riconoscendo che i ragazzi stanno facendo un avvio di stagione strepitoso”. “Oggi abbiamo trovato un terreno perfetto. Ringrazio la gente che si è attivata per rizollare e farci trovare il campo in queste condizioni. Ci aspettiamo che facendo i risultati verrà ancora più gente allo stadio”.