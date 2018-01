UDINE – La Spal riesce nell’impressa e strappa un punto all‘Udinese che, incapace di chiudere la gara dopo essere andata subito in vantaggio, deve accontentarsi del secondo pareggio consecutivo.

La squadra di Oddo controlla agevolmente il primo tempo, dopo essersi portata in vantaggio grazie a un gol di Samir, favorito da una clamorosa indecisione di Gomis. Ma la Spal si rivitalizza nella ripresa e torna subito a galla con Floccari, riaprendo il match a qualsiasi risultato.

E’ l’11’ del primo tempo quando i bianconeri capitalizzano nel migliore dei modi un calcio d’angolo battuto da De Paul. Samir colpisce di testa sul primo palo. Gomis non riesce a trattenere il pallone, che carambola in rete.

I primi 45′ riservano poche altre emozioni. L’Udinese fa possesso palla e in almeno un paio di occasione, con Lasagna e De Paul, prova a cercare il raddoppio, ma senza essere troppo incisiva e senza riuscire ad affondare il colpo che metta in sicurezza la partita.

La reazione della Spal, inconsistente nel primo tempo, non si fa attendere in avvio di ripresa e porta subito la squadra di Semplici al pareggio. Al 4′ Viviani batte un calcio di punizione dalla destra. Nuytinck devia il pallone che arriva sui piedi di Antenucci che carica il destro. Floccari si avventa sul pallone e supera Bizzarri. Il gol rivitalizza la squadra di Semplici che comincia a giocare, mentre l’undici di Oddo accusa il colpo e rischia grosso. Al 18′ con un retropassaggio di Danilo verso Bizzarri che Antenucci non riesce a deviare per un soffio. E al 30′ quando Grassi impegna Bizzarri con un destro al volo. Sulla respinta Antenucci prova una doppia conclusione murata da Danilo.