MILANO – Al fischio finale è esplosa la festa dell’Inter. Incontenibile la gioia di Spalletti, che si lascia andare ad una lunga esultanza, replicando quella di Genova contro la Sampdoria che gli costò una giornata di squalifica, poi annullata. Il gol di Icardi in zona Cesarini manda in delirio i quasi 80mila di San Siro, che si sono lasciati andare al classico ”chi non salta rossonero è”.

Festa in casa Icardi con Wanda Nara, che si stringono in un lungo abbraccio, con la squadra nerazzurra che poi è andata ad esultare sotto la curva nord. Una gioia inaspettate, anche perché la partita sembrava incanalata verso lo 0-0: il colpo di testa dell’argentino ha permesso all’Inter non solo di vincere, ma anche di guadagnare due punto sulla Juventus, rilanciandosi in campionato, oltre che di poter guardare con maggiore ottimismo alla sfida di Champions League contro il Barcellona di mercoledì.

Spalletti litiga con Alciato nel post partita su Sky

Lite tra Luciano Spalletti e il giornalista Alciato di Sky. L’allenatore dell’Inter non ha gradito la domanda del giornalista: “Perché dici che abbiamo vinto perché ci abbiamo creduto di più. Devi dire la verità. Non devi porla in questa maniera perché altrimenti fai credere a chi ci ascolta che loro hanno giocato meglio. L’Inter ha vinto perché ha giocato meglio. Poi se ti piace di più come giocano loro sono problemi tuoi. Devi dire la verità alla gente, abbiamo vinto non per fortuna, non perché ci abbiamo creduto di più ma perché abbiamo giocato meglio. Non fate come al solito che fate vedere le immagini dei rigori che ci danno mille volte… soffermandovi sui polpastrelli… L’Inter ha vinto perché ha giocato meglio. Punto”.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.