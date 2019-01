Spalletti-Giordano, video lite sulla Rai dopo Inter-Lazio 4-5 rigori

MILANO – Spalletti ha fallito il suo secondo obiettivo stagionale. Dopo la Champions, l’Inter è uscito anche dalla Coppa Italia e si parla del possibile arrivo di Antonio Conte, che oggi era a Milano, al suo posto. Spalletti si è presentato ai microfoni della Rai visibilmente nervoso e ha litigato con Giordano, ex calciatore della Lazio ed opinionista Rai, in diretta tv. “Siamo stati un pò impacciati, quando è entrata nel vivo siamo stati dentro la partita fino alla fine.

Ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Rigore su Skriniar? Rigore? Se lo fanno commentare ad un altro mi fanno un favore (il mister si riferisce a Bruno Giordano presente in studio che sostiene non ci sia il rigore, ndr). Non sono in grado di fare queste analisi”.

La delusione di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti appare deluso nel dopo partita di Inter-Lazio di Coppa Italia. “E’ mancata la lucidità nel far girare palla – continua – e quando siamo andati ad attaccare la Lazio era tutta schierata. Abbiamo avuto occasioni da rete, con Candreva e con Lautaro all’ultimo minuto. Partita in equilibrio totale, poi ai rigori se la sono meritata”.

Nainggolan è stato protagonista in negativo sbagliando il, rigore che è costato la qualificazione, mentre Perisic è uscito turbato dalle vicende di mercato, con il mancato trasferimento in Premier League: come gestirà Spalletti queste situazioni? “Sono da recuperare – risponde -: Nainggolan ha avuto degli infortuni, per quanto riguarda Perisic è chiaro che bisogna riordinare i ruoli e gli obblighi che un professionista ha”.

