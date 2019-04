MILANO – Se oggi tutte le attenzioni verranno rivolte a Juventus-Milan, domani il big match di giornata, in chiave Champions, sarà Inter-Atalanta. L’Inter è terzo in classifica a quota 56 punti, l’Atalanta è quinta a quota 51, a un punto dal Milan quarto della classe. La posta in palio è altissima per entrambe le squadre, è la classica partita che fornisce motivazioni extra perché a otto partite del campionato non si può più sbagliare.

Spalletti: “Icardi e Nainggolan? Non so chi giocherà…”.

”L’Inter è di tutti quelli che la amano, che partecipano attivamente per sostenerla e sanno come comportarsi in generale. Io mi aspetto ci sia una volontà di andare ad aiutare la squadra, i colori, per fare risultato. “Mauro Icardi e Radja Nainggolan in campo? Ora non si dice chi gioca, non è il momento. Non so se giocheranno. Pensiamo solo al bene dell’Inter”.

L’avversario necessita di tutta la forza che possediamo per lottarci contro”. E’ l’appello ai tifosi di Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro l’Atalanta che sarà anche il ritorno a San Siro di Mauro Icardi. Spalletti, durante la conferenza stampa, ha sottolineato le difficoltà della sfida di domani, facendo complimenti a Gasperini e lasciandosi andare solo una volta ad una battuta per l’assenza di Zapata: ”E’ giusto così visto che noi non abbiamo Lautaro”.

(fonte Ansa).