MILANO – L’Inter sta disputando un campionato di primo livello, è in cima alla classifica, in attesa di conoscere il risultato del Napoli, e ha superato indenne anche l’esame dello Stadium.

Ecco le dichiarazioni di Spalletti dopo Juve-Inter:

“Bravi ragazzi, grande prova e… fogne vuote anche questa settimana. Vedo molti dispiaciuti per questa prima sconfitta che tarda ad arrivare come se pensassero che sia un incantesimo da spezzare per far diventare il cigno un brutto anatroccolo… Sappiano però che per adesso la fiaba è un’altra: è quella in cui sono i gufi a diventare colombe”.

