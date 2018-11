MILANO – C’è anche Radja Nainggolan nella lista dei 23 convocati dell’Inter per la sfida di domani con il Genoa. Il belga, che ha saltato le gare con Barcellona e Lazio per una distorsione alla caviglia sinistra subita nel derby, oggi si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo. Difficile possa partire titolare contro i rossoblù, ma il tecnico Spalletti potrebbe utilizzarlo per qualche minuto già domani, per testarlo in vista del big match di Champions di martedì contro il Barcellona.

“Nainggolan ha ancora un po’ di fastidio, ma è già nel gruppo e mezz’ora domani la può anche fare, perché ha quella grinta e carica di chi vuole esserci”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la condizione di Radja Nainggolan. “Ringrazio lo staff medico che l’ha rimesso in piedi – ha proseguito nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa – Lo porto con me, anche se mi sembra difficile poterlo utilizzare, a meno di situazioni particolari. Turnover? Qualcosa di diverso ci sarà perché qualche ragionamento sulle fatiche va fatto, ma io metto sempre in campo l’Inter”.

Tra i giocatori che potrebbero partire titolari c’è Lautaro Martinez. “In partite come queste ci può dare una mano importante, uno di qualità come lui può servire – ha spiegato Spalletti – Se scelgo lui non è per far respirare Icardi, ma perché è un giocatore di pari livello. Joao Mario? Dopo non aver giocato si è messo a disposizione, dimostrando di aver lavorato in maniera corretta e che i calciatori di questa rosa hanno una testa sana” ha concluso il tecnico nerazzurro.

