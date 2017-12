MILANO – Botta e risposta a distanza tra il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, e quello del Napoli, Maurizio Sarri, che, dopo la vittoria contro l’Udinese, ha definito “un altro sport” disputare una sola partita a settimana come fa la squadra nerazzurra.

“Sarri dice che l’Inter senza Coppe gioca un altro sport? A me sembra lo stesso – risponde Spalletti alla vigilia del Chievo – se si arriva tra le prime quattro ci qualifichiamo per la Champions, nelle altre due posizioni per l’Europa League, per l’altra posizione per le amichevoli della società.

La Juve gioca lo stesso sport e ha vinto sei campionati di fila, forse è con loro che deve confrontarsi, se vuol provare arriva settimo e gioca un altro sport. Noi vorremmo giocare non solo quattro partite alla settimana, ma anche una in più”.