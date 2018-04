BERGAMO – La partita tra Atalanta e Inter non ha regalato molte emozioni ma al popolo dei social non è sfuggita la strana danza di Luciano Spalletti.

Spalletti furioso con i suoi calciatori

Nel corso del primo tempo di Atalanta-Inter, Luciano Spalletti si è particolarmente risentito con alcuni suoi calciatori che non stavano facendo i movimenti studiati in allenamento. Come al solito Spalletti è stato piuttosto teatrale e per richiamare l’attenzione dei suoi calciatori in campo, ha gesticolato in un modo piuttosto buffo dando vita a una danza che è già virale sui social network.

Il Papu Gomez si è divorato un gol

La strana “danza” di Luciano Spalletti