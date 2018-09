GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – L’Inter ha vinto contro la Sampdoria al 94′ e Luciano Spalletti, dopo i due gol annullati dal var a Nainggolan e Asamoah, ha deciso di esultare in maniera polemica. Gli arbitri non l’hanno presa bene e lo hanno espulso.

Spalletti espulso per questa esultanza

Gli highlights di Sampdoria-Inter 0-1

Gli highlights della partita

Il gol decisivo di Brozovic

Brozovic’in 90. dakika golüyle Inter, Sampdoria deplasmanında 1-0 önde. pic.twitter.com/H5YVYJd8Rn — Scudetto Sports (@scudettosports) 22 settembre 2018

Var annulla gol a Radja Nainggolan

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.